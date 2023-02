Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Zelensky al Tg1: ''Non possono più andare oltre, ora siamo molto più forti della Russia''

''Noi non abbiamo paura di loro. Nessuno ha paura di loro, ma non sta andando secondo i loro piani'', dice Zelensky al Tg1.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/02/2023 - 00:02:00 Letto 749 volte

"Sicuramente non possono più andare oltre, non sono potenti come erano prima. Ora siamo molto più forti di loro". Lo dice in un'intervista esclusiva al Tg1 il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, rispondendo alla domanda se tema una nuova offensiva russa.

"Noi sappiamo che se perdiamo perdiamo tutto, le case, i figli, i genitori. Quindi per noi non importa se è un'invasione vecchia o nuova. Dopo quello che è accaduto il 24 febbraio dello scorso anno non ci sono altri compromessi. È stato violato il diritto internazionale, tutto quello che di umano poteva esserci è stato violato. Noi non abbiamo paura di loro. Nessuno ha paura di loro, ma non sta andando secondo i loro piani".

Fonte: Rai News

Fonte Immagine: Telegram Zelensky

