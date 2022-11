Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Zelensky: ''Ci sono sempre persone che combattono e lavorano per la nostra vittoria, che si avvicina''

''Tutti noi sentiamo già come si avvicina la nostra vittoria. Grazie al fatto che manteniamo l'unità e sappiamo che siamo nel nostro diritto sulla nostra terra'', dice Zelensky nel videomessaggio.

Pubblicata il: 14/11/2022

"Sentiamo tutti che la nostra vittoria si avvicina". E' quanto ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo videomessaggio. "Ci sono sempre persone che combattono e lavorano per la nostra vittoria" ha detto ringraziando soldati, medici e diplomatici che sono stati in servizio in Ucraina 24 ore su 24 per più di 260 giorni dall'inizio della guerra di aggressione russa.

"Oggi è domenica. Sono nel mio ufficio, la mia squadra è con me. L'ufficio lavora, Kiev non si ferma, il Paese non si ferma. Guardatevi intorno: ci sono sempre persone che combattono e lavorano senza sosta per la nostra vittoria". "Non ci sono giorni liberi al fronte. Soccorritori senza giorni di riposo. Medici che aiutano i feriti, senza giorni di ferie. I medici che aiutano i nostri bambini lavorano anche senza vacanze. Gli elettricisti ucraini che lottano con le conseguenze degli attacchi dei droni iraniani non hanno riposo", dice Zelensky spendendo parole per tutti: dai volontari fino ai "diplomatici che lavorano quasi 24 ore su 24 per il 263° giorno". "E anche operatori delle comunicazioni, forze di sicurezza, centinaia e centinaia di altre aree e industrie, milioni di persone. Tutti noi sentiamo già come si avvicina la nostra vittoria. Grazie al fatto che manteniamo l'unità e sappiamo che siamo nel nostro diritto sulla nostra terra".

Fonte: Adnkronos

