Ucraina, Zelensky: ''Con i carri armati dell'Occidente si avvicina la fine all'aggressione russa quest'anno''

Zelensky ha sottolineato come sia necessario ''non rimandare nessuna delle capacità difensive che possono accelerare la sconfitta dello Stato terrorista''.

Pubblicata il: 05/01/2023

La decisione di Parigi di inviare a Kiev carri armati di produzione francese "dà un segnale chiaro a tutti gli altri nostri partner: non c'è alcuna ragione per cui i carri armati di tipo occidentale non siano ancora stati forniti all'Ucraina. Si tratta di un aspetto molto importante per ripristinare la sicurezza di tutti gli ucraini e la pace per tutti gli europei". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo messaggio serale.

"È necessario porre fine all'aggressione russa quest'anno e non ritardare nessuna delle opportunità di difesa" ha continuato Zelensky "moderni veicoli corrazzati occidentali sono solo una di queste opportunità chiave".

