Ucraina, Zelensky: ''Diga colpita dai russi. Hanno paura dell'annunciata controffensiva''

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista a Bild accusa i russi di avere fatto saltare la diga di Kakhova per paura dell'annunciata controffensiva ucraina.

Pubblicata il: 08/06/2023

"Hanno paura che noi iniziamo la controffensiva in questa direzione e vogliono complicare la liberazione dei nostri territori. Loro capiscono molto bene che perderanno questa battaglia e rallentano la liberazione nell'area", ha spiegato Zelensky ricordando il fatto che sono i russi a "controllare attualmente questa striscia di terra".

Su Nord Stream

"Ucraina non è responsabile del sabotaggio dei Nord Stream 1 e 2, i gasdotti tra Russia e Germania nel Mar Baltico fatti esplodere il 26 settembre 2022". E' quanto affermato dal presidente ucraino, Volodymyr Zelenksy, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano "Die Welt". In questo modo, ha respinto la ricostruzione del quotidiano "Washington Post", secondo cui l'Ucraina aveva preparato un piano per sabotare i Nord Stream.

