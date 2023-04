Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Zelensky: ''Eliminare ogni opportunità per la Russia di aggirare le sanzioni''

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncia l'entrata in vigore di ''tre nuove decisioni di sanzioni contro chi investe e sostiene l'aggressione russa''.

Pubblicata il: 23/04/2023

"Il compito è quello di eliminare ogni opportunità per la Russia di aggirare le sanzioni. Ogni piano russo che permette di aggirare le sanzioni aggiunge tempo a questa guerra, aggiunge opportunità per l'aggressore". È quanto afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo messaggio serale pubblicato su Telegram, annunciando l'entrata in vigore di "tre nuove decisioni di sanzioni contro chi investe e sostiene l'aggressione russa".

Fonte: Rai News

