Ucraina, Zelensky esclude confronto con Putin: ''Nessuna fiducia in lui. Russia deve lasciare il nostro territorio''

Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky esclude un confronto con il leader russo Vladimir Putin perché, afferma nel corso di una intervista alla Cnn, ''non nutriamo nessuna fiducia nei suoi confronti''.

Pubblicata il: 09/03/2023 - 09:57:28

"Non abbiamo nulla di cui discutere con il presidente della Federazione russa, perché non mantiene la sua parola". Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky esclude un confronto con il leader russo Vladimir Putin perché, afferma nel corso di una intervista alla Cnn, "non nutriamo nessuna fiducia nei suoi confronti".

Zelensky ha quindi ribadito che "la Russia deve lasciare il nostro territorio. Poi, saremo felici di ricorrere ai mezzi diplomatici". "Vogliamo la vittoria. Non vogliamo abituarci alla guerra, ma ci siamo abituati alle sfide. Tutti vogliono una cosa: porre fine alla guerra", ha aggiunto.

"Il nemico ha sparato 81 missili, cercando di intimidire nuovamente gli ucraini, tornando alle sue patetiche tattiche. Gli occupanti possono solo terrorizzare i civili. È tutto ciò che possono fare. Ma non li aiutera'. Non sfuggiranno alla responsabilità per tutto ciò che hanno fatto". Con queste parole in un messaggio via Telegram il presidente ucraino Voldymyr Zelensky ha commentato l'attacco russo che nella notte ha colpito almeno 7 regioni dell'Ucraina. "Ringraziamo i guardiani dei nostri cieli e tutti coloro che aiutano a superare le conseguenze degli attacchi insidiosi degli occupanti", ha aggiunto Zelensky.

Fonte: Adnkronos

