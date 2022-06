Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Zelensky: ''Finora 2.811 missili dal terrore russo hanno colpito le nostre città''

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito ancora una volta che la Russia non ha il diritto di rimanere nel Consiglio di sicurezza dell'Onu.

Pubblicata il: 29/06/2022

"Il numero totale di missili russi che hanno colpito le nostre città è già 2.811. Quante altre bombe aeree, quanti proiettili di artiglieria?". Così Volodymyr Zelensky in un video serale. "Tutti sanno che è il terrore russo che sta uccidendo persone innocenti in questa guerra contro il nostro popolo", ha detto il leader ucraino.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito ancora una volta che la Russia non ha il diritto di rimanere nel Consiglio di sicurezza dell'Onu. "In qualsiasi altra parte del mondo un'organizzazione come la Russia che prende di mira i civili verrebbe indicata come terrorista", ha detto in video conferenza alla riunione dei Quindici .

Fonte: TGCOM24

