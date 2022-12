Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Zelensky: ''Firmare un accordo con questi terroristi non porterà la pace, certamente infrangeranno qualsiasi patto''

Zelensky ha sottolineato che ''solo lo smantellamento delle capacità terroristiche russe, la liberazione dei territori ucraini e l'imputazione degli assassini porteranno la pace''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/12/2022 - 00:23:17 Letto 759 volte

"Con l'attacco missilistico di oggi la Russia ha segnato l'anniversario del memorandum di Budapest. Il destino di questo documento dà risposte a molte domande attuali su Mosca. Firmare semplicemente qualcosa con questi terroristi non porterà la pace. Essi certamente infrangeranno qualsiasi accordo raggiunto con loro. Cedere alla Russia qualsiasi elemento della sicurezza altrui significa una nuova guerra". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel consueto videomessaggio serale ricordando che il 5 dicembre del 1994 fu firmato un accordo tra Russia, Stati Uniti, Regno Unito e Ucraina, con il quale quest'ultima, aderendo al trattato di non proliferazione nucleare, ufficializzò la rinuncia allearmi nucleari in suo possesso dopo lo scioglimento dell'Urss.

Zelensky ha sottolineato che "solo lo smantellamento delle capacità terroristiche russe, la liberazione dei territori ucraini e l'imputazione degli assassini porteranno la pace". Ha quindi osservato che "il terrore russo colpisce di nuovo gli Stati vicini con le interruzioni di elettricità in Moldavia".

"Questo dimostra ancora una volta che la capacità della Russia di compiere attacchi terroristici così massicci è una minaccia non solo per l'Ucraina, ma anche per l'intera regione. Quando un terrorista destabilizza le vite di tutti, fermare il terrore è un compito comune", ha detto Zelensky.

Fonte: Rai News

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!