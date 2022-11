Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Zelensky: ''Follia Russia, Donetsk disseminato di soldati morti''

''A oggi la recente escalation russa di terrore con missili e droni ha solo portato il mondo a rispondere con nuovi aiuti'', ha detto Volodymyr Zelensky.

Il Donetsk è "disseminato" di soldati russi morti. E' l'immagine che il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, descrive nel consueto video diffuso su Telegram. "Ad oggi, possiamo dire che la recente escalation russa di terrore con missili e droni ha solo portato il mondo a rispondere con nuovi aiuti all'Ucraina. Faremo di tutto affinché il maggior numero possibile di paesi si unisca e fornisca aiuti", dice Zelensky facendo il punto sulle operazioni.

"In generale, lungo il fronte, le nostre forze sono in uno stato di difesa attiva: in alcune parti dell'est e del sud, stiamo gradualmente respingendo il nemico. Donetsk rimane l'epicentro della più grande follia degli invasori: muoiono a centinaia ogni giorno. La terra davanti alle postazioni ucraine è letteralmente disseminata dei corpi degli invasori", dice ancora.

Fonte: Adnkronos

