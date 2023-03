Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Zelensky invita Xi Jinping a Kiev: ''Siamo pronti a vederlo qui. Voglio parlare con lui''

Volodymyr Zelensky ha invitato il presidente cinese Xi Jinping in Ucraina.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/03/2023 - 11:05:17 Letto 724 volte

Volodymyr Zelensky ha invitato il presidente cinese Xi Jinping in Ucraina. Lo scrive il sito ucraino Radio Svoboda.

"Siamo pronti a vederlo qui. Voglio parlare con lui. Ero in contatto con lui prima della guerra su vasta scala. Ma per tutto questo anno, più di un anno, non ci sono stati contatti", ha affermato il presidente ucraino.

A stretto giro la risposta di Pechino. "La Cina, sulla questione dell'Ucraina, è in comunicazione con tutte le parti, compresa l'Ucraina'' stessa, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, in un briefing. ''Per quanto riguarda la questione specifica - ha aggiunto - non ho informazioni che potrei fornire".

Fonte: Adnkronos

