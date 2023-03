Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Zelensky: ''Mondo abbastanza forte da punire la Russia''

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto in un discorso video che ''il mondo è abbastanza forte da punire la Russia per la guerra''.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto in un discorso video che "il mondo è abbastanza forte da punire la Russia per la guerra".

"Passo dopo passo, ci stiamo muovendo per garantire che lo stato terrorista sia ritenuto pienamente responsabile di ciò che è stato commesso contro il nostro stato, contro il nostro popolo", ha detto Zelensky alla conferenza Uniti per la giustizia.

Ha aggiunto che tutti i russi coinvolti in omicidi e aggressioni contro l'Ucraina devono essere puniti. "Forniremo al mondo abbastanza coraggio e strumenti per far sì che questa punizione accada. La fiducia in questo sta crescendo ogni settimana".

