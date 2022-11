Sanzioni Russia

Ucraina, Zelensky: ''Necessario nuovo pacchetto di sanzioni europee contro la Russia''

Zelensky ha chiesto nuove sanzioni occidentali contro la Russia in risposta al massiccio incremento degli attacchi missilistici contro l'Ucraina.

Pubblicata il: 19/11/2022

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha chiesto nuove sanzioni occidentali contro la Russia in risposta al massiccio incremento degli attacchi missilistici contro l'Ucraina.

"È necessario un nuovo pacchetto di sanzioni europee", ha detto oggi Zelensky in un videomessaggio rivolto agli studenti irlandesi. "L'aggressione russa non si ferma per un solo giorno. Proprio come le bugie russe dette al mondo non si fermano mai. Pertanto, la pressione internazionale sulla Russia non dovrebbe fermarsi per un solo giorno", ha dichiarato. Mosca - ha poi accusato - sta mobilitando tutte le sue risorse "per diventare il più grande stato terrorista della storia".

Fonte: Rai News

