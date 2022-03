Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Zelensky: ''Negoziati chance per Russia''

''Colloqui significativi per la pace e la sicurezza per l'Ucraina sono l'unica possibilitÓ per la Russia di ridurre i danni causati dai propri errori'', ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Pubblicata il: 19/03/2022

“Colloqui significativi per la pace e la sicurezza per l'Ucraina sono l'unica possibilità per la Russia di ridurre i danni causati dai propri errori. È tempo di incontrarsi. Tempo di parlare. È tempo di ripristinare l'integrità territoriale e la giustizia per l'Ucraina. Altrimenti, le perdite della Russia saranno tali che mancheranno diverse generazioni future". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video pubblicato sui social.

