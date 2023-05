Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Zelensky: ''Non c'è ragione per non stare nella Nato, per i risultati dei nostri soldati siamo già nell'Alleanza''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/05/2023 - 00:01:00 Letto 718 volte

Il presidente Volodymyr Zelensky ritiene che attualmente non vi siano ragioni razionali per negare l'adesione dell'Ucraina alla Nato e insiste sull'adozione dell'algoritmo di adesione dell'Alleanza. Lo riporta Ukrinform.

"Non c'è alcuna ragione razionale per cui i nostri soldati, che combattono con tanto eroismo e successo per la nostra libertà condivisa, per i nostri valori condivisi, non siano ancora nella stessa organizzazione di tutti gli altri soldati dell'Alleanza" ha detto il presidente ucraino suggerendo che "a giudicare dai risultati delle nostre azioni, l'Ucraina è già nell'Alleanza, ma la decisione de jure non è ancora stata presa".

Fonte: TGCOM24

