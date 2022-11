Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Zelensky: ''Non dimentichiamo nessuno, libereremo anche il Donbass e la Crimea''

Zelensky, nel suo discorso serale ha spiegato che i militari delle forze armate di Kiev hanno già stabilito il controllo su 60 insediamenti nella regione di Kherson.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/11/2022 - 00:09:44 Letto 727 volte

Zelensky annuncia i prossimi obiettivi della controffensiva ucraina. "Non dimentichiamo nessuno, non lasceremo nessuno indietro. La gioia per la liberazione di Kherson la proveranno anche a Henicesk e Melitopol", afferma il presidente ucraino.

"Arriveremo in tutte le nostre città e i villaggi del Donbass. Vedremo sicuramente le forze ucraine incontrare le bandiere ucraine in Crimea, che i cittadini tengono ancora lì, e ce ne saranno centinaia per le strade il giorno della liberazione".

Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, nel suo discorso serale ha spiegato che i militari delle forze armate di Kiev hanno già stabilito il controllo su 60 insediamenti nella regione di Kherson. Lo riporta Unian. Zelensky ha poi aggiunto che anche la Crimea accoglierà i soldati con le bandiere ucraine: "Avverrà lo stesso a Henichesk e Melitopol. Arriveremo anche in tutte le nostre città e i nostri villaggi del Donbass".

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!