Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Zelensky: ''Non lasceremo un solo pezzo della nostra terra ai russi''

Zelensky ha ringraziato ''tutti i Paesi partner, ognuno di voi ci aiuta a rafforzare la nostra forza e a rendere la difesa ucraina ancora più attiva''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/05/2023 - 00:04:00 Letto 764 volte

"Non dobbiamo dimenticare che ogni giorno in cui l'occupante è presente sul nostro territorio è una tentazione per lui di pensare che avrà successo. Non avrà successo! Dobbiamo restituire la libertà e la sicurezza a tutta la terra ucraina e a tutta la terra europea. E lo faremo! Non lasceremo un solo pezzo della nostra terra al nemico - la tirannia non regnerà da nessuna parte". Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Zelensky ha anche voluto ringraziare "tutti i Paesi partner, ognuno di voi che ci aiuta a rafforzare la nostra forza e a rendere la difesa ucraina ancora più attiva".

Il presidente ucraino ha dato infine degli aggiornamenti sugli aspetti tattici, spiegando che "la nostra unità internazionale sta lavorando molto attivamente e dettagliatamente con i nostri partner per sviluppare nuovi pacchetti di difesa per l'Ucraina e che nuove decisioni sono già a livello operativo, più protezione per i nostri cieli, più opportunità per la nostra difesa e per il movimento a terra".

Per questa ragione, ha concluso Zelensky, "ci aspettiamo passi appropriati dai nostri partner nel prossimo futuro".

Fonte: Rai News

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!