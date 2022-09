referendum annessione Russia

Ucraina, Zelensky: ''Referendum farsa, non cambierà nulla per Kiev''

''Questa farsa avvenuta nei territori occupati non può nemmeno essere definita un'imitazione di referendum'', dice Volodymyr Zelensky.

Pubblicata il: 28/09/2022

"Il referendum sull'annessione indetto dai russi nei territori occupati in Ucraina è una farsa e non cambierà nulla per Kiev". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel consueto videomessaggio della notte all'indomani dei risultati del voto che - secondo Mosca - ha visto il 97% degli elettori nelle quattro regioni dell'Ucraina orientale controllate dalle forze russe favorevole all'annessione.

"Qualsiasi azione criminale della Russia non cambierà nulla per l'Ucraina - ha sottolineato il leader di Kiev -. Riconosciamo la Carta delle Nazioni Unite, riconosciamo i principi di base della convivenza dei popoli e continueremo ad agire per proteggere la vita normale in Ucraina, in Europa e nel mondo. Agiremo - assicura Zelensky - per proteggere il nostro popolo sia nella regione di Kherson, sia nella regione di Zaporizhia, sia nel Donbass che nelle aree attualmente occupate della regione di Kharkiv e in Crimea. Questa farsa avvenuta nei territori occupati non può nemmeno essere definita un'imitazione di referendum". Quanto alle notizie dal fronte, aggiunge, "stiamo andando avanti e liberando la nostra terra".

Fonte: Adnkronos

