Ucraina, Zelensky rilancia la necessità di una difesa aerea: ''Importante dare piena protezione al cielo ucraino''

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha rilanciato la necessità che sia assicurata una piena difesa del ''cielo ucraino''.

Pubblicata il: 10/03/2023

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un video messaggio diffuso sul suo canale Telegram, dopo la massiccia campagna missilistica russa, lanciata su tutta l'Ucraina, ha rilanciato la necessità che sia assicurata una piena difesa del "cielo ucraino".

"Abbiamo già mostrato di cosa è capace l'Ucraina. E non importa quante cose terribili faccia la Russia, il nostro Stato e il nostro popolo non saranno ancora in catene. Né i missili né le atrocità russe basteranno", ha detto nel video messaggio. "Voglio ringraziare tutti i soldati della nostra Air Force oggi. E in particolare alla 138a brigata missilistica antiaerea Dnipro, 160a Odessa e 208a Kherson, che si sono distinte nella difesa contro questo raid russo", ha aggiunto Zelensky.

"Grazie - ha sottolineato, rilanciando le necessità di difesa ucraine - a tutti coloro che nel mondo si rendono conto di quanto sia importante dare piena protezione al cielo ucraino e a tutti coloro che sono pronti ad aiutarci a garantire la vita normale delle persone".

Fonte: Rai News

