Ucraina, Zelensky: ''Russia cerca di coprire i crimini di guerra''

''La Russia sta cercando di coprire i crimini di guerra dei suoi soldati in Ucraina'', dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

La Russia sta cercando di coprire i crimini di guerra dei suoi soldati in Ucraina. Lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video in cui accusa Mosca di montare un'operazione di "propaganda".

"Dopo la scoperta delle uccisioni di massa di civili nella regione di Kiev, gli occupanti potrebbero avere un diverso atteggiamento in altre parti del Paese", ha detto. "Stanno già lanciando una falsa campagna per nascondere la loro colpevolezza nell'uccisione di massa di civili a Mariupol. Faranno dozzine di interviste inscenate, nuove registrazioni e uccideranno persone per far credere che siano state uccise da altri".

Fonte: TGCOM24

