Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Zelensky: ''Russia ha ancora abbastanza missili per attacchi pesanti, noi la determinazione''

''I russi hanno ancora abbastanza missili'', sostiene il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/12/2022 - 10:41:33 Letto 783 volte

"I russi hanno ancora abbastanza missili per condurre diversi attacchi pesanti. Noi abbiamo abbastanza determinazione e autostima per rispondere". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio, dopo la nuova giornata di massicci raid russi su tutto il Paese.

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!