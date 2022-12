Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Zelensky: ''Russia spera di usare inverno contro di noi è parte della strategia del terrore''

''Dobbiamo fare di tutto per sopravvivere a questo inverno, non importa quanto sia difficile. Ma sopportare questo inverno significa sopportare tutto'', sottolinea il presidente Volodymyr Zelensky.

05/12/2022

In Ucraina l'inverno "sarà molto difficile, questo è certo". Ma per il presidente Volodymyr Zelensky "vale la pena percepire questo inverno non come una prova, ma come un momento che ci avvicina alla vittoria. Ognuno di questi 90 giorni invernali". Il motivo è che "il nemico spera di usare l'inverno contro di noi: di rendere l'inverno freddo e le difficoltà parte del suo terrore. Dobbiamo fare di tutto per sopravvivere a questo inverno, non importa quanto sia difficile". Ma "sopportare questo inverno significa sopportare tutto".

Fonte: TGCOM24

