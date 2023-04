Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Zelensky: ''Si avvicina il giorno in cui la Russia sarà ritenuta responsabile della sua aggressione''

''Russia non potrà nascondersi dietro sedia all'Onu'', ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/04/2023 - 00:02:00 Letto 782 volte

"L'Ucraina sta diventando ogni giorno più forte e ogni giorno si avvicina il giorno in cui la Russia, uno Stato terrorista, sarà ritenuta responsabile della sua aggressione". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Il Cremlino non potrà nascondersi dietro una sedia del Consiglio di sicurezza dell'Onu, tubi del gas o altro. Ci sarà sicuramente una responsabilità legale ed equa per ogni crimine russo commesso sul suolo ucraino. Nel tribunale speciale, nella Corte penale internazionale, nei tribunali ucraini". Lo scrive su twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel giorno in cui l'ambasciatore russo al Palazzo di Vetro, Vassily Nebenzia, ha presentato il programma per il mese di presidenza del Consiglio di sicurezza.

Fonte: Rai News

