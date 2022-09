Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Zelensky visita Izyum liberata dai russi nei giorni scorsi: ''Qui torture come a Bucha''

''Di nuovo torture, di nuovo distruzione di scuole, asili. Loro fanno le stesse cose, non ho visto niente di nuovo'', ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

14/09/2022

"Non ci si può abituare a queste cose, ma dopo Bucha non saremo sorpresi dai passi compiuti dai terroristi russi, perché vediamo la stessa cosa. Di nuovo torture, di nuovo distruzione di scuole, asili. Loro fanno le stesse cose, non ho visto niente di nuovo". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo la visita a sorpresa a Izyum, liberata dai russi nei giorni scorsi.

