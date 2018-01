fake news

Ue: ''Fake news minacciano le nostre democrazie''

''Le false informazioni si diffondono ad un ritmo inquietante...''

"Le false informazioni si diffondono ad un ritmo inquietante, e minacciano la reputazione dei media, il benessere delle nostre democrazie e i nostri valori democratici". Lo ha detto il commissario Ue al Digitale, Mariya Gabriel, in occasione della prima riunione del Gruppo di alto livello per elaborare strategie contro le fake news. "Se non prendiamo misure a livello europeo, c'è il forte rischio che la situazione si avveleni".

