Ue, Michel invita Zelensky a Bruxelles per il vertice

Il vertice Ue si terrà giovedì e venerdì a Bruxelles.

Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha invitato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, a partecipare di persona al vertice Ue che si terrà giovedì e venerdì a Bruxelles. Lo rende noto il portavoce di Michel, Barend Leyts.

"Per ragioni di sicurezza non saranno fornite altre informazioni", spiega in un tweet.

Fonte: Rai News

Fonte Immagine: Facebook Charles Michel

