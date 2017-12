violenza sulle donne

Umiliata e picchiata dal fidanzato: ''Me lo sono meritata'', poi si toglie la vita

''È colpa mia. L'ho fatto arrabbiare e me lo sono meritata''.

“È colpa mia. L'ho fatto arrabbiare e me lo sono meritata". Con queste parole, la 18enne Emily Drouet ha dato l'ultimo saluto ai suoi familiari prima di togliersi la vita.

Studentessa di legge all'Università di Aberdeen, si è suicidata nel marzo 2016, a causa della violenta relazione con il compagno Angus Milligan, che Emily ha sempre scagionato, facendo ricadere la colpa delle violenze su di sé. La madre, Fiona, ha dato il permesso di diffondere i messaggi che la giovane si era scambiata con un amico poco prima di suicidarsi. Nonostante i tentativi di dissuaderla, Emily si addossava la colpa della violenza nonostante volesse uscire da quella situazione. “Mi ha soffocata e spaventata molto. Non riesco a sopportarlo e so che dovrei fare qualcosa”, scriveva la ragazza.

Per Fiona, che ha iniziato una campagna di sensibilizzazione per mettere in guardia le donne vittime di violenza, è stato molto difficile condividere le parole della figlia. “È stato davvero triste leggere i testi sul suo telefono dopo averla persa, ma è importante dimostrare che tutto questo fa parte di una manipolazione. Emily era una giovane donna forte, eppure è stata fatta sentire in questo modo”.

La relazione morbosa aveva trasformato Emily, tanto da renderla irriconoscibile agli occhi della madre, che la ricorda "Sorridente e spumeggiante". Attraverso la sua campagna, Fiona è decisa a sensibilizzare un problema sempre più diffuso tra i giovani e il cui campanello d'allarme viene spesso sottovalutato. Alla violenza fisica si aggiunge anche quella mentale, spesso più pericolosa e difficile da riconoscere.

Descritto dagli altri studenti del Campus come: "Maschio alfa" Milligan, 21 anni, ha ammesso di aver cercato di strangolarla otto giorni prima della sua morte ed averle inviato messaggi offensivi. A luglio è stato condannato a lavorare per 180 ore. Le accuse contro di lui sono però state ritirate a causa di mancanza di prove.

Oltre alla campagna di sensibilizzazione, la signora Drouet ha lanciato l'hashtag #emilytest. Affinché ciò non ricapiti, la donna chiede che il personale scolastico sia preparato ad intervenire in situazioni simili e che affianchi i ragazzi, convincendoli a denunciare. Non sono state intraprese ulteriori azioni, né la polizia oi suoi genitori sono stati contattati. Da allora, l'Università di Aberdeen ha dovuto bilanciare i diritti degli studenti in quanto adulti con la sua responsabilità di offrire supporto e che l'azione intrapresa era appropriata sulla base delle informazioni ricevute.

“Mi piacerebbe vedere tutto il personale scolastico scozzese, inglese e del Galles venisse formato. Parte di quella formazione è la consapevolezza degli spettatori [che incoraggia i non professionisti a trovare modi sicuri di intervenire e interrompere comportamenti abusivi]”. Ascoltare e parlare con le vittime è importante. L'obiettivo dell'Università è cercare di evitare che altri casi come quello di Emily si verifichino e ha chiesto la collaborazione anche dei suoi studenti a cui ha rivolto una appello: “Se hai il sospetto che qualcuno venga abusato parlane perché puoi salvare una vita". Questo il messaggio che si vuole diffondere.

