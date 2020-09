cinema

Un Natale su Marte, Boldi: ''Sarò il figlio di De Sica''

Massimo Boldi ha raccontato la trama del film ''Un Natale su Marte'', atteso nei cinema per le feste di fine anno.

"Sarà come un fantasy: il film è ambientato su Marte, anno 2050, perché la Terra non era più in grado di contenere la popolazione e quindi ci si sposta sul pianeta rosso". Massimo Boldi ha raccontato così la trama del film "Un Natale su Marte", atteso nei cinema per le feste di fine anno, alla seconda serata del Festival della Commedia Italiana, che si conclude il 13 settembre a Formia.

"Sarò il figlio di Christian De Sica - ha anticipato l'attore - ma non sarò sottoposto ad alcun trucco in grado di ringiovanirmi. Sarò io, ma anagraficamente sarò molto più giovane. Ovviamente non posso spiegare come questo possa essere possibile, lo si capirà soltanto guardando il film".

"Sul set - ha aggiunto - ci sarà anche Milena Vukotic -: sarà una vedova allegra e cercherà di consolarmi perché pensa, erroneamente, che siamo coetanei. E' stato strano girare questo film in questo difficile periodo storico: abbiamo dovuto fare tamponi ogni cinque giorni per poter essere un po' tranquilli".

