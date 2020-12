televisione

''Un'ora sola vi vorrei - per le feste'', Enrico Brignano torna con due puntate speciali

Enrico Brignano torna domani martedì 22 e 29 dicembre in prima serata su Rai2, con due puntate speciali del suo one man show ''Un'ora sola vi vorrei - per le feste''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/12/2020 - 10:23:41 Letto 399 volte

Dopo il successo ottenuto in autunno, Enrico Brignano torna domani martedì 22 e 29 dicembre in prima serata su Rai2, con due puntate speciali del suo one man show "Un'ora sola vi vorrei - per le feste": un format inusuale di un'ora sola di concentrata e travolgente comicità che ha letteralmente conquistato il pubblico e che ritorna nei giorni di festa per portare nelle case 60 minuti di allegria e spensieratezza, ma non solo. Al centro dei due appuntamenti speciali, come sempre, l'attualità con un'analisi attenta e ironica dei principali fatti dell'ultimo periodo.

In particolare, domani alle 21.25, Enrico Brignano, sempre con un occhio all'orologio che scandisce un tempo che scorre inesorabile, racconta attraverso i suoi divertenti monologhi come sarà questo Natale particolare, intimo e non scontato. E ancora, con ironia si sofferma su uno dei personaggi meno nominati di Betlemme: San Giuseppe. Nel corso della puntata non poteva mancare un ospite d'eccezione con cui vivere tutta l'atmosfera natalizia possibile: il cantante e compositore Mario Biondi. Infine spazio anche a un toccante omaggio al grande John Lennon nel quarantesimo anniversario dalla sua scomparsa.

Anche sotto le feste, quindi, il conduttore continua la sua corsa contro il tempo: in un'ora racconta, diverte, emoziona con riflessioni, tanta musica affidata a una resident band di undici elementi, ballo, filmati e mise en scène. Alla fine del programma torna l'appuntamento "sotto le coperte" con la moglie, nella vita e nel programma, di Enrico Brignano, l'attrice Flora Canto, che tra un battibecco e uno sberleffo, riepiloga la puntata facendo per una volta di Brignano stesso una "vittima" dell'ironia.

Fonte: Ansa

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!