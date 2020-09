Torri Gemelle

Usa 11 settembre 2020: sono trascorsi 19 anni dall'attentato alle Torri Gemelle

Sono già trascorsi 19 anni da quando l'11 settembre del 2001, la storia degli Usa è stata cambiata da quel terribile attacco terroristico per mano di Al Qaeda.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/09/2020 - 14:07:27 Letto 2880 volte

Un po' di storia

Sono già trascorsi 19 anni da quando l'11 settembre del 2001, la storia degli Usa è stata cambiata da quel terribile attacco terroristico per mano di Al Qaeda. Alle 8.46 un Boeing 767 si schiantò contro la Torre Nord del World Trade Center di New York. Pochi minuti dopo, un altro Boeing colpì la Torre Sud. Alle 9.47 un volo dell'American Airlines si schiantò contro il Pentagono, mentre alle 10.03 un quarto volo precipitò nei pressi di Shanksville, in Pennsylvania. Le vittime dell'attentato furono quasi 3000; 411 soccorritori (tra pompieri, poliziotti e paramedici) persero la vita nel tentativo di salvare chi era rimasto sepolto tra le macerie. Una storia che ben conosciamo, come conosciamo il seguito: la lunga guerra in Afghanistan, costata migliaia di vite umane, e la cattura e l'uccisione di Osama Bin Laden. Da allora gli Stati Uniti si sono messi al lavoro con un solo importante obiettivo: ricostruire. E in effetti è stato grande lo sforzo portato avanti in questi anni dalla città di New York. Centinaia di persone hanno lavorato ogni giorno per costruire il nuovo Ground Zero: quattro nuove torri ospitano uffici, negozi, spazi dedicati alle arti performative, una nuova stazione dei mezzi pubblici, un memoriale e un museo dedicati all'attentato.

Commemorazioni negli USA 11 settembre 2020

Quest’anno il giorno della memoria arriva in un momento molto delicato, la pandemia in corso da Covid-19 ha modificato le abituali commemorazioni. Pertanto ci saranno solo due cerimonie presso la piazza commemorativa dell'11 settembre e un angolo vicino al World Trade Center, a testimonianza di una divisione sulla decisione del memoriale di sospendere una cara tradizione ai parenti che leggono di persona i nomi delle vittime.

Il vicepresidente Mike Pence è atteso per entrambi i ricordi a New York, mentre il presidente Donald Trump e lo sfidante democratico Joe Biden hanno in programma di recarsi al Flight 93 National Memorial in Pennsylvania.

A New York, i doppi fasci di luce che evocano le torri gemelle cadute sono stati quasi cancellati in nome della sicurezza contro il virus, fino a quando una protesta ha fatto ripristinato il tributo. I vigili del fuoco hanno citato il virus esortando i membri a evitare le ricorrenze degli attacchi del 2001 che hanno ucciso quasi 3.000 persone, tra cui quasi 350 vigili del fuoco. I parenti di alcune vittime dicono di aver capito che il ricordo del Ground Zero ha dovuto cambiare in un anno quando è cambiato così tanto altro. Altri temono che la pandemia stia rendendo chiaro ciò che temevano stesse accadendo: che l'impegno a non dimenticare mai stia svanendo. I piani di quest'anno sono stati per un bilanciamento delle celebrazioni nei siti in cui gli aerei dirottati pilotati dai terroristi di al-Qaeda si sono schiantati l'11 settembre 2001: New York, il Pentagono e un campo vicino a Shanksville, in Pennsylvania.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!