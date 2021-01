Joe Biden

Usa, oggi l'insediamento di Joe Biden

I sondaggi indicano come oltre il 60% approva il modo in cui il presidente eletto ha gestito la difficile transizione con Donald Trump.

Per Joe Biden, oogi è il giorno dell'insediamento alla presidenza degli Stati Uniti. Un Inauguration Day diverso, dal momento che la pandemia di coronavirus e il clima da guerra civile che ha avvolto Washington nelle ultime settimane hanno imposto l'allestimento di una cerimonia in tono minore, rispetto alla tradizione.

Nel suo ultimo giorno da presidente Donald Trump è apparso "particolarmente arrabbiato" per il fatto che all'inaugurazione di Joe Biden parteciperanno celebrities della portata di Lady Gaga, Jennifer Lopez e Tom Hanks. Mentre, ricorda il Washington Post che ha rivelato la notizia, attori e cantanti di primo piano snobbarono la sua cerimonia di insediamento, e poi qualsiasi evento pubblico dei suoi quattro anni di mandato.

Da sempre protagonista del jet set e delle cronache mondane di New York, diventando il conduttore del reality show di successo 'The Apprentice', Trump ha poi spesso partecipato e organizzato eventi pieni di star e celebrità. Per esempio per il suo matrimonio con Melania, nel 2005, avevano cantato Elton John e Billy Joel. Ma con la sua discesa in campo come campione della destra anti liberal e anti immigrati, Hollywood e i principali artisti americani hanno subito preso le distanze da lui e dalla sua presidenza.

E ora, secondo la ricostruzione del Post sulla base di fonti informate, il programma pieno di celebrities dell'insediamento di Biden è un altro motivo della rabbia e delle recriminazioni - contro i collaboratori ingrati, contro il mondo del business che lui ha aiutato con le sue politiche, contro i membri del partito repubblicano - con cui Trump conclude il suo mandato presidenziale.

