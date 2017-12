usa

Usa, sposati da 71 anni muoiono lo stesso giorno

Settantuno anni di matrimonio, una vita trascorsa sempre insieme: è la storia commovente di due coniugi statunitensi, morti lo stesso giorno a poche ore di distanza.

Durante la loro vita, soltanto in occasione della seconda guerra mondiale si sono separati: lui ha servito nei Marines mentre lei è stata inviata come infermiera in Marina. Isabell e Preble hanno avuto 5 figli e purtroppo hanno dovuto anche affrontare la morte prematura di uno di loro. Nonostante gli ostacoli della vita i due hanno vissuto 71 anni assieme.

Ai primi sintomi della vecchiaia e della demenza di Isabell, la coppia si è trasferita in una struttura per anziani di Norfolk. Col passare del tempo la malattia li ha costretti a vivere in stanze separate. Negli ultimi giorni c'è stato il ricongiungimento fino alla serena morte avvenuta a poche ore di distanza.

La figlia Lurie ha voluto ricordare i suoi genitori con un post su Facebook: "Mia madre è stata portata a far visita a papà per il suo 96esimo compleanno il 17 ottobre. All'improvviso ho sentito questa piccola voce flebile, era mamma che nonostante la demenza cantava 'Happy Birthday' a papà. A quel punto sono sembrati più calmi e più tranquilli e così sono rimasti fino al 25 ottobre quando sono morti a 95 e 96 anni".

