Usa, trapianto di cuore negato a un immigrato non regolare

Il sogno di un trapianto di cuore e quindi di una nuova vita è stato negato a Jose Robles perché immigrato non regolare negli Stati Uniti.

Il sogno di un trapianto di cuore e quindi di una nuova vita è stato negato a Jose Robles perché immigrato non regolare negli Stati Uniti. Così la sua famiglia si è mobilitata per raccogliere il denaro necessario a pagare le sue cure privatamente. Sulla piattaforma gofundme è partito un crowdfunding proprio per sostenere l'uomo e racimolare 800mila dollari.

“A mio zio, Jose Robles, è stato negato un trapianto di cuore perché non era residente negli Stati Uniti con regolare permesso e gli rimangono da 4 settimane a 1 anno di vita. È padre di 3 bambini piccoli e la sua famiglia ha un disperato bisogno di sostegno finanziario. Qualsiasi cosa aiuterà e sarà apprezzata. Grazie." Questo il messaggio postato dal nipote Joshua Gilbert Romero su gofundme mentre la figlia adolescente dell'uomo ha twittato: "Mio padre si è visto negare il trapianto di cuore per non essere un regolare residente negli Stati Uniti e ha da 4 settimane a 1 anno di vita. Twitter fai il tuo dovere e aiutami a rendere virale questa richiesta di aiuto".

