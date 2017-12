incidente

Usa, treno deraglia e travolge auto

Due vagoni di un treno passeggeri sono deragliati mentre il convoglio passava su un ponte, precipitando sull'autostrada sottostante.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/12/2017 - 11:56:28 Letto 479 volte

Grave incidente ferroviario nello Stato di Washington, dove due vagoni di un treno passeggeri sono deragliati mentre il convoglio passava su un ponte, precipitando sull'autostrada sottostante.

Per Ed Troyer, portavoce dello sceriffo della contea di Pierce citato dai media americani, diverse persone sono morte fra i passeggeri del treno deragliato. Non ci sarebbero invece morti, ma solo feriti, fra le persone a bordo delle "molte auto e camion" coinvolte nell'incidente, ha aggiunto il portavoce, senza fornire il numero delle vittime. A quanto riporta il Seattle Times, i feriti sono stati trasportati in diversi ospedali dell'area dell'incidente, avvenuto vicino Seattle, fra Olympia e Tacoma. Un portavoce dell'ospedale St. Peter di Olympia ha riferito del ricovero di una dozzina di feriti in questa struttura, tre dei quali sono in condizioni critiche.

L'incidente si è verificato durante il viaggio inaugurale del treno ad alta velocità alle 7.30 ora locale, 45 minuti dopo la partenza da Portland in direzione di Seattle. Il treno della compagnia Amtrak viaggiava a circa 130 km orari. Secondo i dati diffusi dalla compagnia ferroviaria, a bordo del treno viaggiavano 78 passeggeri e cinque membri dell'equipaggio. Secondo quanto riferisce lo sceriffo della contea di Pearce, diverse automobili sono state schiacciate dai vagoni. La Cnn riferisce anche di un camion che è stato travolto.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!