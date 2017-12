usa

Usa, Trump abolisce la neutralità di rete

Addio alla neutralità della Rete.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/12/2017 - 16:31:58 Letto 468 volte

Addio alla neutralità della Rete. L'amministrazione Trump ha abolito il principio di una Rete neutra priva di discriminazioni. La Federal Communications Commission concede infatti il via libera al web a due velocità, consentendo agli operatori di offrire un servizio più veloce alle aziende che pagano, o che pagano di più.

"L'amministrazione sostiene gli sforzi della commissione federale per le comunicazioni - ha fatto sapere la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders - ma nello stesso tempo la Casa Bianca sostiene e sosterrà sempre un internet libero e giusto".

"Restiamo impegnati alle politiche della neutralità della rete, che godono dell'appoggio pubblico, sono state approvate dai tribunali e funzionano bene per l'economia di internet - lo afferma Google, commentando la decisione della Federal Communications Commission - Continueremo a lavorare con gli altri sostenitori della neutralità della rete per promuovere tutele forti". "Assicurare che i nostri clienti possano avere un internet aperto resta una priorità", commenta Amazon. Twitter valuta invece "le strade per continuare a difendere un internet aperto mentre la battaglia si sposta in tribunale". Anche Facebook analizza la decisione definendola "dannosa".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!