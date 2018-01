usa

Usa, Trump pag˛ il silenzio di una pornostar

Trump ancora nella bufera.

Trump ancora nella bufera. Dopo le dichiarazioni shock a proposito dell’America Latina e dell’Africa, il presidente Usa è finito di nuovo nel mirino: secondo il Wall Street Journal un suo avvocato avrebbe pagato 130mila dollari a una pornostar un mese prima delle elezioni presidenziali del 2016.

Secondo il quotidiano, la donna si sarebbe in cambio impegnata a non discutere in pubblico un presunto incontro sessuale con Trump. A pagare la porno attrice, Stephanie Clifford, sarebbe stato Michael Cohen, per dieci anni uno dei principali legali della Trump Organization.

