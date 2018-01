usa

Usa, uomo morde cane poliziotto per sfuggire all'arresto

Per sfuggire all'arresto, un uomo ha morso alla testa un cane poliziotto.

Pubblicata il: 24/01/2018

Per sfuggire all'arresto, un uomo del New Hampshire, negli Stati Uniti, ha morso alla testa un cane poliziotto. È successo nella città di Boscawen. Nascosto sotto una pila di vestiti, il sospetto è stato stanato dall'animale che, però, è stato a sua volta aggredito. Veda, questo il nome del cane poliziotto, è rimasto illeso ed è potuto tornare in servizio mentre il sospetto è stato catturato e ora è accusato di resistenza all'arresto e aggressione.

