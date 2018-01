anoressia

Usa, vince l'anoressia e diventa modella curvy

19/01/2018

"Assumevo solo 900 calorie al giorno, poi andavo in palestra almeno tre ore per bruciarne almeno il triplo ma continuavo a vedermi grassa e non ero felice". È il racconto della 19enne Maggie Greene, modella americana che per raggiungere il proprio sogno era diventata anoressica. Poi un giorno un medico le disse che stava per distruggersi e poco dopo arrivò la proposta di una agenzia di New York: "Assumi peso, riacquista il sorriso e lavorerai con noi".

È il magazine Harper Bazaar a raccogliere il racconto di Maggie: "Stavo attenta a tutto, niente cibo spazzatura, niente bibite, niente zucchero. Solo verdura, frutta e carni magre. Nessuno poteva dirmi che non ero sana perché mangiavo bene e mi esercitavo". "Volevo diventare come Kate Moss, non ero mai felice guardandomi allo specchio e un giorno accadde una cosa strana: non mi arrivò il ciclo", dice ancora la modella che, spinta dalla madre, si è quindi rivolta a un medico.

E il responso è stato devastante: se avesse continuato si sarebbe distrutta. Maggie era anoressica, il suo corpo era in uno stato di inedia. Era stato toccato il fondo, il sogno di diventare modella come lei desiderava sembrava svanito. E invece arriva una telefonata da New York, l'agenzia Wilhelmina, le fa una proposta: "Riacquista peso e soprattutto il sorriso e lavorerai con noi".

Maggie ha smesso di contare le calorie, ha eliminato tutti i cibi dietetici ma ha continuato una vita sana mangiando il giusto. "Un giorno mi sono vista allo specchio, stavolta sorridevo, avevo delle tette, un bel sedere, mi piacevo", dice ancora. E ora è una splendida top, curvy (ma neanche tanto), e per ricordare a se stessa ma anche alle altre che si è più belle in carne che pelle e ossa sul suo profilo Instagram ha postato la foto-confronto tra il prima e il dopo. "Non si tratta di guadagnare o perdere peso, si tratta di essere liberi dalle aspettative illusorie dell'immagine del corpo perché in realtà siamo tutti belli. Indipendentemente da ciò che dice la gente, puoi avere la tua torta e mangiarla".

