Vacanze di Natale, per Coldiretti -58% di italiani andranno all'estero

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/12/2021 - 09:16:42 Letto 465 volte

Solo 800mila italiani si recheranno all'estero per le vacanze di Natale, con un crollo turistico in uscita del 58% rispetto al pre-pandemia (2019). Lo afferma la Coldiretti, sottolineando che l'annuncio di nuove restrizioni in molti Paesi per effetto della variante Omicron spinge a dire addio alle grandi capitali europee e alle destinazioni più lontane. A far la parte del leone delle ferie "a chilometro zero" sono soprattutto i piccoli borghi.

