Vaccino anti Covid, Italia al 23esimo posto nella classifica Ue per somministrazione prima dose

Secondo gli ultimi dati il nostro Paese si piazza 23esimo nella classifica Ue, Malta è prima.

Pubblicata il: 25/02/2021

Con una percentuale di popolazione adulta (oltre i 18 anni di età) del 4,2% alla quale è stata somministrata la prima dose del vaccino anti Covid, l'Italia risulta 23esima nella classifica Ue, secondo gli ultimi dati forniti dall'European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc). In testa alla classifica c'è Malta, con una percentuale del 10,6%, seguita dalla Finlandia con il 6,4%. Francia, Germania e Spagna hanno rispettivamente percentuali del 4,9%, 4,8% e 5%.

Nella tabella che invece tiene conto della percentuale di popolazione adulta vaccinata sia con la prima che con la seconda dose, l'Italia presenta un dato del 2%, 16esima nella Ue al pari della Francia, ma dietro a Germania e Spagna che hanno una percentuale del 3%.

Fonte: Adnkronos

