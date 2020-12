Vaccino anti-covid, nel mondo quasi 4 milioni i vaccinati

Covid-19

L'Europa si vaccina contro il Covid-19. Nel mondo quasi 4 milioni di persone hanno gią ricevuto il siero.

L'Europa si vaccina contro il Covid-19 e spera così di poter guardare al 2021 con una ritrovata fiducia. Nel mondo quasi 4 milioni di persone hanno già ricevuto il siero (oltre un milione negli Stati Uniti e in Cina, 800 mila in Gran Bretagna, 700 mila in Russia) e domani tocca ai Paesi dell'Unione europea avviare le proprie campagne di vaccinazione, tutti nello stesso giorno, a simboleggiare l'unità nella lotta al virus.

"Stiamo iniziando a voltare pagina in un anno difficile. Il vaccino è stato consegnato. La vaccinazione inizierà domani nell'Ue". Lo scrive su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "Le Giornate europee della vaccinazione sono un toccante momento di unità. La vaccinazione è la chiave per uscire dalla pandemia", ha aggiunto. Intanto si moltiplicano in Europa i contagiati dalla variante inglese: dopo la conferma dei quattro casi a Madrid anche la Francia registra un primo infettato.

Fonte: Ansa

