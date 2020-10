Valentino Picone positivo al Coronavirus

Valentino Picone

Stasera dietro al bancone di Striscia la notizia ci sarà l'inedita coppia formata da Salvo Ficarra e Cristiano Militello.

Stasera dietro al bancone di Striscia la notizia ci sarà l'inedita coppia formata da Salvo Ficarra e Cristiano Militello. Valentino Picone - rende noto la trasmissione -, risultato positivo al test sierologico rapido e in attesa dell'esito del test molecolare, seguirà la puntata da casa, in via precauzionale.

