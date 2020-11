musica

Vasco Rossi ha scelto Bologna e Piazza Maggiore per nuovo video

Vasco Rossi, per girare il video del suo nuovo singolo in uscita il prossimo primo gennaio, ha scelto Bologna e Piazza Maggiore.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/11/2020 - 10:12:07 Letto 390 volte

Ha scelto Bologna e Piazza Maggiore, Vasco Rossi, per girare il video del suo nuovo singolo in uscita il prossimo primo gennaio. Il rocker di Zocca - come riporta l'edizione online de 'il Resto del Carlino' che ha pubblicato le immagini del suo arrivo nel cuore della città emiliana - è giunto in piazza poco dopo le sei e mezza, seguito da una piccola troupe.

Si tratta del primo video girato dal cantante modenese a Bologna. Piazza Maggiore, deserta, è stata recintata per permettere le riprese.

Fonte: Ansa

