Vasco Rossi in Tour a Palermo, Lagalla: ''Ritorno dei grandi concerti una occasione per l'economia palermitana''

Manca ancora l'ufficialità, martedì sera lo stesso Vasco Rossi dovrebbe annunciare le date del concerto a Palermo.

07/11/2022

Vasco Rossi, sarebbe pronto a tornare in Sicilia. Manca ancora l’ufficialità, martedì sera lo stesso Vasco Rossi dovrebbe annunciare le date del concerto a Palermo.

Stabilita anche la capienza effettiva dello stadio si procederà alla tanto attesa prevendita.

«La notizia del concerto di Vasco Rossi a Palermo conferma l’impegno di questa amministrazione per far tornare in città i grandi nomi del panorama musicale. È già successo con lo sforzo per rendere, la scorsa estate, il Velodromo di nuovo agibile per ospitare il concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori e si prosegue, riaprendo dopo tanti anni lo Stadio Barbera per un grande evento musicale come il concerto di Vasco Rossi. La città non merita di stare ancora ai margini, ma di essere una meta al centro dei grandi spettacoli. Oltre a essere una bella notizia per i palermitani, il ritorno dei grandi concerti in città diventa una grande occasione per l’economia e l’indotto del territorio che ruotano attorno agli spettacoli di questa portata». Lo dichiara il sindaco, Roberto Lagalla.

