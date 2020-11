televisione

Vasco Rossi sarà il primo ospite di Danza Con Me di Roberto Bolle

Sarà Vasco Rossi il primo ospite della quarta edizione di Danza Con Me di Roberto Bolle.

Sarà Vasco Rossi il primo ospite della quarta edizione di Danza Con Me di Roberto Bolle, il programma - prodotto da Rai1 in collaborazione con Ballandi e Artedanza srl - con il quale Rai1 apre l'anno nuovo da tre stagioni. A darne l'annuncio gli stessi artisti, Vasco Rossi e Roberto Bolle che non hanno nascosto l'entusiasmo per questo incontro che ha dello storico.

Così Vasco Rossi sui suoi profili:

"A Capodanno …. Ballo con Bolle! Bolle e il Danza con Me scelto da Vasco per la presentazione della sua nuova canzone, il 1° gennaio 2021 su Rai1 …. Bingo!".

Così Roberto Bolle sul suo Instagram:

"Sono felicissimo di annunciare che anche quest'anno Danza con Me tornerà il 1° gennaio, in prima serata su Rai1! E come un antico rito propiziatorio uniremo danza e musica, arte e bellezza per la rinascita. Grazie al Sommo @vascorossi per aver accettato di essere con noi".

