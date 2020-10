musica

''Via di qua'' il nuovo singolo di J-Ax con Mr. Rain

Il nuovo singolo di J-Ax feat. Mr. Rain "Via di qua" da oggi, venerdì 9 ottobre, in radio e su tutte le piattaforme digitali.

J-Ax e Mr. Rain danno vita a un dialogo tra due generazioni diverse da cui emerge una voglia incessante di combattere contro un mondo cinico e fagocitante nei confronti della sensibilità e delle inclinazioni di ogni singolo individuo.



Un pezzo che porta a riflettere sui valori più profondi di ognuno di noi e a non farsi mai condizionare da quello che pensano o vogliono gli altri da noi. Un invito ad essere sempre se stessi a non avere paura di vivere le proprie emozioni e i propri sogni in libertà.





