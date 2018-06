guatemala

Violenta eruzione vulcanica in Guatemala, paesi sepolti sotto cenere e lava

╚ di almeno 69 morti il tragico bilancio dell'eruzione del Volcan de Fuego, in Guatemala.

È di almeno 69 morti il tragico bilancio dell’eruzione del Volcan de Fuego, in Guatemala. Una catastrofe simile a quella di Pompei: il Volcan de Fuego dopo 40 anni è esploso nella sua eruzione più violenta, seppellendo sotto ceneri e lava interi paesi nei suoi dintorni. Solo 17 cadaveri sono stati identificati, a causa delle ceneri incandescenti e della lava che hanno sfigurato le vittime. Si procederà all'identificazione tramite dna, fanno sapere dall'Istituto forense nazionale guatemalteco.

Tutto è iniziato alle 11 del mattino di domenica (le 19 in Italia), quando il livello di attività del vulcano è aumentato in modo drammatico, con una colonna di ceneri che ha raggiunto i 10 mila metri. Un'ora dopo è iniziata l'eruzione vera e propria, e due ore dopo il flusso piroclastico ha superato gli argini della cosiddetta Barranca Grande, che incanalava la colata lavica, sommergendo case e persone. Con temperature fra i 900 e 1200 gradi, la colata ha letteralmente sepolto alcuni piccoli paesi annidati sui fianchi del Volcan de Fuego, mentre le ceneri prodotte dall'eruzione hanno raggiunto un perimetro di 20 chilometri intorno al vulcano, obbligando le autorità a chiudere l'aeroporto di Città del Guatemala.

Alle 7.30 del mattino di lunedì (le 15.30 in Italia) il Coordinamento Nazionale per la Riduzione dei Disastri (Conared) ha dichiarato che l'eruzione del vulcano - la più violenta dal 1974 - si era conclusa, segnalando però che si mantiene un monitoraggio costante della situazione. Secondo il bilancio ufficiale diffuso dal Conared, i morti accertati finora sono 33, ai quali bisogna aggiungere 46 feriti, 3.265 evacuati e 1.689 persone accolte nei rifugi, ma il bilancio potrebbe aumentare.

Fonti dei pompieri citate dal quotidiano Prensa Libre, per esempio, indicano che nella piccola località di San Miguel de los Lotos, sepolta dalle ceneri e dalla lava, sarebbero stati ritrovati altri 29 corpi, fra i quali quelli di vari bambini. Il presidente guatemalteco Jimmy Morales ha decretato lo stato di calamità naturale per i tre dipartimenti che circondando il Volcan de Fuego e tre giorni di lutto nazionale per le vittime dell'eruzione.

