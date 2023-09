Violenza sulle donne, von der Leyen: ''Vorrei che fosse sancito un principio fondamentale, no significa no''

''No significa no. Non può esserci vera uguaglianza senza libertà dalla violenza'', ha detto Ursula von der Leyen alla plenaria del Parlamento europeo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/09/2023 - 10:18:55 Letto 890 volte

Parlando della lotta alla violenza sulle donne alla plenaria del Parlamento europeo, Ursula von der Leyen ha detto: "Vorrei che fosse sancito un principio fondamentale: no significa no. Non può esserci vera uguaglianza senza libertà dalla violenza".

La presidente della Commissione europea, nel suo discorso sullo stato dell'Unione, ha poi ricordato che "con la direttiva sulla trasparenza retributiva abbiamo sancito per legge il principio fondamentale secondo cui a parità di lavoro corrisponde parità di retribuzione. Ma il nostro lavoro è tutt'altro che finito e dobbiamo continuare a spingere per il progresso insieme".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram von der Leyen

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!