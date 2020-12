Miss Universe Italy 2020

Vladimir Luxuria presenterà la finale di Miss Universe Italy 2020

Sarà Vladimir Luxuria a presentare la finale di Miss Universe Italy 2020, il prestigioso concorso di bellezza.

Pubblicata il: 21/12/2020

Sarà Vladimir Luxuria a presentare la finale di Miss Universe Italy 2020, il prestigioso concorso di bellezza, la cui vincitrice parteciperà alla finalissima mondiale il prossimo 14 febbraio 2021, che si terrà a Las Vegas, e andrà in diretta tv su Fox Live. A causa delle restrizioni di governo imposte per la pandemia, la finale italiana si terrà lunedì 21 dicembre, a Roma, negli Studi Televisivi Gold, a porte chiuse, con la sola presenza della giuria.

Trentasei le finaliste candidate al titolo di Miss Universe Italy 2020 in ritiro a Roma in un grande albergo, scelte dopo una selezione tra 135 candidate, tra i 18 e i 28 anni, provenienti da tutte le regioni italiane.

"Miss Universo è un evento che ha celebrato la bellezza e il talento - afferma Luxuria - lo dimostra che molte concorrenti hanno avuto fortuna nello spettacolo: Daniela Bianchi che ha avuto una brillante carriera cinematografica, Valeria Fabrizi che si è tanto dedicata al teatro, Anna Valle, Simona Ventura, Roberta Capua e tante altre. La bellezza è grazia, dolcezza, stimolo, arte e comprensione. Sono orgogliosa di celebrare la bellezza dell'essere donna nel nome del rispetto e contro ogni forma di violenza. Amo l'universo femminile che per me è sempre stato un traguardo da conquistare giorno per giorno, con determinazione ed entusiasmo".

Intanto, le 36 miss in ritiro in albergo a Roma si sfidano in prove di vario genere per farsi conoscere dalla giuria, sotto gli occhi del patron del concorso Marco Ciriaci, degli autori della manifestazione Emilio Sturla Furnò (capo-progetto e responsabile comunicazione), Marco Tomei (co-autore e responsabile moda), Orlando Bartuccio (responsabile produzione), Golshan Barazesh Bakhtiari ed Anna Tedesco (giuria tecnica) e l'inviata della finale Elena Morali. Le miss sono seguite dal regista tv Giuseppe Morelli; backstage, interviste, prove di make-up e d'abito, tutto verrà registrato, in totale sicurezza, per essere proiettato nel corso della finale di Lunedì 21 dicembre a porte chiuse.

Fonte: Ansa

