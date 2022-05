petrolio russo

Von der Leyen: ''Chiederemo nuovo embargo al petrolio russo, ci assicureremo di eliminarlo gradualmente''

''La prossima settimana si celebra la Giornata dell'Europa, il futuro dell'Unione Europea è scritto anche in Ucraina'', ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen all'Eurocamera.

04/05/2022

"La prossima settimana si celebra la Giornata dell'Europa, il 72mo compleanno della nostra Unione. Questa Giornata dell'Europa sarà tutta dedicata all'Unione del futuro: su come la rendiamo più forte, più resistente, più vicina ai suoi cittadini. Ma non possiamo dare da soli la risposta a tutte queste domande. Il futuro dell'Unione Europea è scritto anche in Ucraina". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen all'Eurocamera.

"Proponiamo un divieto del petrolio russo, un divieto totale d'importazione di tutto il petrolio russo, via mare e via oleodotto, greggio e raffinato". "Ci assicureremo di eliminare gradualmente il petrolio russo in modo ordinato, in modo da permettere a noi e ai nostri partner di assicurare vie di approvvigionamento alternative e di ridurre al minimo l'impatto sui mercati globali. Questo è il motivo per cui elimineremo gradualmente il greggio russo entro sei mesi e i prodotti raffinati entro la fine dell'anno", ha aggiunto.

"Quando i leader si sono incontrati a Versailles, hanno concordato di eliminare gradualmente la nostra dipendenza dall'energia russa. Nell'ultimo pacchetto di sanzioni, abbiamo iniziato con il carbone. Ora stiamo affrontando la nostra dipendenza dal petrolio russo. Cerchiamo di essere chiari: non sarà facile. Alcuni Stati membri sono fortemente dipendenti dal petrolio russo. Ma dobbiamo semplicemente farlo", ha detto.

