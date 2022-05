Guerra Ucraina-Russia

Von der Leyen: ''L'Ucraina deve vincere, faremo tutto il possibile. L'aggressione di Putin deve essere un fallimento''

''Faremo tutto il possibile per aiutare gli ucraini a prevalere e riprendere il futuro nelle loro mani'', dice Ursula von der Leyen, intervenendo al World Economic Forum di Davos.

24/05/2022

"L'Ucraina deve vincere questa guerra e l'aggressione di Putin deve essere un fallimento strategico". Lo ha dichiarato il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo al World Economic Forum di Davos.

"Faremo tutto il possibile per aiutare gli ucraini a prevalere e riprendere il futuro nelle loro mani. Per la prima volta nella sua storia, l'Ue fornisce aiuti militari a un Paese sotto attacco. E sulla ricostruzione post-guerra: Non dovremmo lasciare nulla di intentato, incluso il possibile utilizzo degli asset russi".

